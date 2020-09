Malsgürezza causa las taxas da Scuol

Üna fama procura a Scuol per malsgürezza. Quant otas vessan dad esser in avegnir las taxas per ancras e guottas? Tenor il capo cumünal nu cuntegna la ledscha da taxa per la ledscha da fabrica ingüns sbagls.

La ledscha da taxa per la ledscha da fabrica dal cumün da Scuol procura per famas e malinclettas. I vain discurrü d’ün sbagl pro las taxas per las ancras e guottas. I’s tratta qua dad ancras temporaras our da filfier e d’asta chi’s douvra per stabilisar il s-chav dürant la fasa da fabrica. Per regla restan quellas aint il s-chav.

L’artichel 19 da la ledscha da taxa per la ledscha da fabrica regla las ulteriuras taxas per l’adöver general intensiv. Uschè importa la taxa per ancras e guottas 1500 francs pro toc. L’opposiziun es da l’avis cha quist’import saja «schmasürà». Diversas persunas dal commerzi e mansteranza e differentas societats sco la Società da bains e chasas Engiadina Bassa insembel culs partits locals racumondan perquai da refüsar quista ledscha. Per ün’ulteriura malsgürezza procura la fama cha pro la taxa dispittaivla saja capità ün sbagl: Impè da 1500 francs füss il dret import 150 francs.

L’artichel 20 e’ls cas specials

«La taxa indichada illa ledscha es güsta ed ingün nun ha fat ün sbagl», declera Christian Fanzun, il capo dal cumün da Scuol. Tenor el as tratta in quist cas da la dretta interpretaziun da la ledscha. In quist connex manzuna’l l’artichel 20 chi pussibiltescha in cas specials da far ün contrat davart las taxas obain da tillas fixar cun üna disposiziun. Quai significha cha fabricats gronds, sco quels cha l’opposiziun nomna i’l flyer, pudessan far adöver da quist artichel. «In uschè üna cunvegna pudess gnir reglada üna pauschala fundamentala ed üna taxa redotta per las ancras o guottas», disch el, «e quai pudess esser ün import da 150 francs per toc.» L’opposiziun fa valair cha per fabricats sco quel dal Coop a Scuol gnissan pro taxas da bundant ün mez milliun francs.

Situaziun difficila

Il cumün da Scuol s’ha decis per la varianta da fixar la taxa per ancras e guottas chi includa la pauschala fundamentala. «Nus vessan pudü far quai sco’l cumün da San Murezzan. Quels inchaschan üna pauschala fundamentala dad 8000 francs plus 130 francs pro ancra o guotta», uschè il capo cumünal. El deplorescha la situaziun actuala a reguard la ledscha da taxas. E cha l’opposiziun ha tut fabricats vegls sco exaimpels. «Nus vain d’inrar simils fabricats.» Fanzun manzuna chi exista la pussibiltà d’adattar la ledscha da taxas cur cha quella vain integrada illa ledscha da fabrica armonisada, dimena in ün fin duos ons. «Cuort avant la votaziun nu pudaina plü far alch. Puchà cha tuot la ledscha vain missa in dumonda pervi dad ün o duos puncts dispittaivels», constata Christian Fanzun. Plünavant intuna’l cha’l cumün nun inchascha taxas per far guadogn, dimpersè per cuvernar ils cuosts.

Autura: fmr/afi