Die strengen Schutzmassnahmen für die Austragung von Rennen im Bob- und Skeleton Sport auf der Olympia Bobbahn St. Moritz-Celerina bringen das Team um Betriebsleiter Damian Gianola an die Grenzen des Machbaren. Für einen jungen Einheimischen geht am Freitag ein Traum in Erfüllung.