Hohe Testbereitschaft in St.Moritz

Wie die Regierung mitteilt ist die Bereitschaft der Bevölkerung und Gäste zur Teilnahme an dem Corona-Flächentest sehr erfreulich. Bereits am Morgen seien über 2500 Anmeldungen (Stand 12.15 Uhr) registriert worden. Die Testbereitschaft sei somit um einiges grösser als noch beim Flächentest im Dezember.

Der heutige Flächentest ist für Bevölkerung und Gäste kostenlos. In St. Moritz sind zwei Testzentren an den Standorten Turnhalle und Trinkhalle bis 18 Uhr in Betrieb. Weil viele Personen unangemeldet zum Test kommen, sind Wartezeiten unumgänglich. Um Wartezeiten zu verkürzen wird eine Online-Anmeldung empfohlen. Das Gesundheitsamt empfiehlt der Bevölkerung und den Gästen von St. Moritz dringend, an diesem Test teilzunehmen.

(staka)