Verlängerung in den Testzentren in St.Moritz

Die Bereitschaft zur Teilnahme am Flächentest sei sehr erfreulich, meldet die Regierung. Aktuell werden 3200 Anmeldungen registriert. Aufgrund der hohen Testbereitschaft wurden die Betriebszeiten in den beiden Testzentren verlängert (open End); Eine online Anmeldung wird empfohlen.

Eine genaue Zahl der durchgeführten Tests wird voraussichtlich frühestens am Mittwoch feststehen. Bewohner und Gäste von St. Moritz können sich ebenfalls morgen Mittwoch, 20. Januar 2021 im Spital Oberengadin in Samedan testen lassen. Hierzu ist eine online Anmeldung über die Webseite des Spitals Oberengadin erforderlich. Auch die für den Flächentest entnommene Proben werden in einem Labor ausgewertet; nur so kann festgestellt werden, ob unter den Ansteckungen auch solche durch eine mutierte Form des Virus sind. Die Behörden bitten um Verständnis, dass die Laborresultate des Flächentests frühestens am Folgetag (Mittwochabend bzw. Donnerstagabend) vorliegen. Die Suche nach den neuen Virusvarianten erfordert zusätzliche Untersuchungen, welche nochmals einen Tag beanspruchen können.

(staka)