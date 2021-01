Cologna im Skiathlon von Lahti Siebter

Dario Colognas Formaufbau in Richtung WM in einem Monat scheint zu stimmen. Beim Weltcup in Lahti belegt der 34-jährige Münstertaler im Skiathlon über je 15 km klassisch und Skating den starken 7. Platz.

Der Weltmeister von 2013 und Olympiasieger 2014 musste sich lediglich der norwegischen Übermacht und dem Weltcup-Leader Alexander Bolschunow geschlagen geben. Auf den Tagessieger Emil Iversen verlor Cologna 32 Sekunden. Mit Jason Rüesch (19.) und Jonas Baumann (27.) holten zwei weitere Schweizer Weltcup-Punkte.

Die Norweger, die in den letzten zwei Monaten aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus auf Einsätze im Weltcup verzichtet hatten, kehrten in gewohnter Stärke zurück. Hinter Iversen folgten mit dem aktuellen Weltmeister Sjur Röthe, Paal Golberg und dem Olympiasieger Simen Hegstad Krüger drei weitere Norweger. Saison-Dominator Bolschunow konnte nicht in den Schluss-Sprint um den Sieg eingreifen, da er in der letzten Abfahrt stürzte. Er musste sich mit dem 5. Platz begnügen.

Text: Swiss Ski