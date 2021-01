Badrutt's Palace schliesst bis auf Weiteres

In einer bereits schwierigen Wintersaison, welche durch das Ausbleiben von internationalen Gästen beeinflusst wurde, hätten die Quarantänesituation der vergangenen Woche und deren mediale Wirkung zu Verunsicherungen bei Gästen und potenziellen Besuchern des Hotels beigetragen, heisst es in einer Mitteilung. Dies habe spürbare Auswirkungen auf die Buchungslage und das Stornierungsverhalten der Gäste. Somit seien die kommerziellen Rahmenbedingungen und die aktuelle Nachfrage für eine Fortsetzung des Hotelbetriebes bis auf Weiteres nicht gegeben. Das Schutz- und Hygienekonzept des Badrutt‘s Palace Hotels sei eines der strengsten in der Schweiz und ermögliche das frühzeitige Erkennen von Infektionen. Es gehe weiter als die von den Behörden vorgeschriebenen Massnahmen, heisst es weiter.

Das Unternehmen bedauere diese Situation sehr und entschuldige sich bei seinen Gästen und Lieferanten, besonders aber bei rund 440 Angestellten und deren Familien, welche trotz der schwierigen Lage diese Wintersaison mit viel Engagement und Motivation angegangen seien.

(pd)