Stagiun da record pel Parc Naziunal

Fingià a l’Ascensiun ed a Tschinquaisma d’eiran ils parkegis i’l PNS bain occupats e las sendas ferm frequentadas, scrivan ils respunsabels dal PNS in lur comunicaziun als mezs da massa. Cun l’agüd d’üna consultaziun ha il PNS, insembel cun l’Università da Turich, tut suot la marella che influenza cha’l coronavirus haja sül cumportimaint dals giasts. Circa la mità da las persunas interrogadas han indichà cha’l virus haja gnü ün’influenza pro la decisiun da visitar il PNS. Congualà cun l’on 2012 haja dat ün grond augmaint pro las persunas in l’età tanter 21 e 40 ons: 24'000 daplü persunas da quellas etats han visità il parc. 92 pertschient dals giasts d’eiran Svizzers, quai chi correspuonda a 50'000 persunas. Percunter s’ha diminui il nomer dals giasts da l’ester per 8000. Raduond 40 pertschient dals giasts han indichà chi hajan visità per la prüma jada il PNS o chi nu d’eiran daspö desch ons na plü illa regiun.

Text: cdm/fmr