Von der Übung direkt in den Ernsteinsatz

Am Samstagvormittag ist es in Samedan zu einem Fahrzeugbrand gekommen. Die zufällig vorbeifahrende Feuerwehr konnte den Brand sogleich löschen.

Am Samstag, 6. Februar 2021, um 10:36 Uhr, ging auf der Einsatzzentrale der Kantonspolizei die Meldung ein, dass es bei der Tankstelle Cho d'Punt in Samedan zu einem Fahrzeugbrand gekommen ist. Zufälligerweise fuhr zur gleichen Zeit ein Fahrzeug der Feuerwehr Samedan Pontresina vorbei, welche an einem Fahrtraining war. Aufgrund der kurzen Interventionszeit konnte der Brand innert wenigen Minuten gelöscht werden. Gemäss Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden ist der Sachschaden am Fahrzeug gering. Personen wurden nicht verletzt. Als Brandursache konnte ein Kurzschluss, ausgehend von der beheizbaren Scheibenwaschdüse, eruiert werden.

Medienmitteilung Kantonspolizei Graubünden