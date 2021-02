Oberengadiner Gemeinden unterstützen Betriebstests

Acht von zwölf Oberengadiner Gemeinden haben sich bereits entschieden, die Restkosten von 8.50 Franken pro Coronatest zu übernehmen. In vier weiteren Gemeinden steht der Entscheid noch aus. Damit sollte Betrieben, welche an den systematischen Tests des Kantons teilnehmen, keine Kosten entstehen.

Oberengadiner Betriebe, welche an den systematischen Corona-Tests des Kantons teilnehmen, können damit rechnen, dass ihnen daraus keine finanziellen Belastungen erwachsen. Die Taskforce «Corona II Engadin» schreibt in ihrem Newsletter vom Freitag, dass mit Bregaglia, Silvaplana, St. Moritz, Celerina, Pontresina, Bever, Zuoz und S-chanf schon zwei Drittel der Gemeinden der Region Maloja beschlossen haben, die Restkosten von 8.50 Franken pro Test zu übernehmen, sollten der Bund oder der Kanton dies nicht tun, Auch in Sils, Samedan, La Punt Chamues-ch und Madulain sei eine entsprechende Regelung für die nächste Vorstandssitzung traktandiert.

«Die pragmatische Haltung der Gemeinden ist sehr erfreulich. Sie unterstreicht das grosse Engagement, welches das Engadin und die Südtäler für die Testkampagne des Kantons erbringen», sagt Christian Gartmann, Initiant und Leiter der Taskforce, gegenüber der «Engadiner Post/Posta Ladina.» «Die Teststrategie des Kantons geht genau in die richtige Richtung. Tests kosten nur einen Bruchteil von Lockdownmassnahmen. Es ist unverständlich, dass der Bund diese Massnahmen in den Unternehmen nicht finanziert und nun zusieht, wie Berggemeinden dafür einspringen.»