Die Tage sind kalt, die Nächte noch kälter. In einem gut geheizten isolierten Haus mit dichten Fenstern bemerkt man davon nicht viel. Anders sieht es in vielen alten Engadinerhäusern aus. Da breiten sich in diesen kalten Nächten die Eisblumen an den einfach verglasten Fenstern aus.