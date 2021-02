Engadiner Taskforce kritisiert Bundesentscheide

Der Entscheid, die Aussenflächen von Take-away-Betrieben in den Skigebieten wieder zu schliessen, sei aus mehreren Gründen falsch, schreibt die Taskforce zu den heute beschlossenen Massnahmen in Bundesbern. Statt in Vierergruppen an Tischen zu sitzen, könnten die Take-away-Gäste sich nun in Gruppen von bis zu 15 Personen ansammeln und ohne Hygienevorschriften oder Mindestabstände zusammen essen und trinken. Dies sei aus epidemiologischer Sicht eine klare Verschlechterung.



Aus Sicht der Berggastronomie werde eines der letzten, kleinen Geschäftsfelder nun so beschnitten, dass sich die betroffenen Betriebe einmal mehr die Frage stellen müssten, ob sie ihre Betriebe schliessen. Es sei aber im Sinn der Gäste und deren Gesundheit, wenn in den Skigebieten so viele Gastronomieangebote offenbleiben könnten wie möglich. Nur so könnten sich die Gäste in den Gebieten verteilen und Menschenansammlungen vermieden werden.



Testen: Jetzt erst recht!

Dass die Bündner Regierung im Gegenzug beschlossen habe, nun die gesamten Kosten der Betriebstests zu übernehmen, sei sehr zu begrüssen. Die Tests würden hervorragend laufen und deren Bedeutung habe vor dem Hintergrund der Verschlechterung der Situation in den Skigebieten noch zugenommen. Die Taskforce «Corona II Engadin» ruft nun alle Betriebe in Graubünden dazu auf, an den Tests mitzumachen und ihre Mitarbeitenden zu motivieren, dies ebenfalls zu tun.



Die gut funktionierenden Schutzkonzepte der Bündner Betriebe und die Mehrsäulenstrategie des Kantons mit den durch die Südbündner Gemeinden unterstützten Betriebs- und Flächentests hätten bewiesen, dass sie wirksame Mittel gegen die Pandemie seien, heisst es weiter. Die Haltung des Bundes, der diese Anstrengungen scheinbar noch immer ignoriere, sei nicht nachvollziehbar. Die Taskforce ruft die Bündner Regierung auf, nicht aufzugeben, ihren Entscheid trotz dem massiven Druck des Bundes noch einmal zu überdenken und noch einmal alles dafür zu tun, dass die Zuständigen auf Bundesebene ihre unverständliche, kontraproduktive Haltung in dieser Frage aufgeben.

(pd)