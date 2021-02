Sperrung der Malojastrasse

In den Wintermonaten gefährden rund 14 Lawinenzüge diesen Strassenabschnitt. Die aktuellen Wetterprognosen sind für diese Jahreszeit und für diese Höhenlage tagsüber sehr frühlingshaft und dauern an. Die Lawinengefahr steigt im Tagesverlauf markant an. Die kalten Nächte stabilisieren dagegen die Lawinenhänge und die Lawinengefahr sinkt somit. Die Lawinenkommission des Tiefbauamtes Graubünden ist vor Ort und beurteilt die Lawinengefahr für die Kantonsstrasse laufend.

Einige Lawinenzüge haben sich bereits selbstständig oder durch künstliche Auslösungen entlastet. Entlang des betroffenen Kantonsstrassenabschnittes zwischen Sils i.E./Segl und Plaun da Lej (rund 3,7 Kilometer lang) können aus verschieden Gründen nicht alle Lawinenzüge künstlich entlastet werden. Die Entscheide und die getroffenen Massnahmen werden aktuell auf der Webseite des Tiefbauamts Graubünden unter www.strassen.gr.ch kommuniziert.

(staka)