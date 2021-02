Dario Cologna läuft in die Top Ten

Dario Cologna läuft im Skiathlon bei der WM in Oberstdorf in die Top Ten. Er fiel bei Rennhälfte aus der Entscheidung. Die Favoriten brachten sich vor dem Skiwechsel nach 15 km in Position. In dieser Phase verlor der Routinier den Anschluss. Den WM-Titel im Skiathlon holte sich Alexander Bolschunow.