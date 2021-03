Bewerbung für Freestyle-WM eingereicht

Snowboard und Ski Freestyle gehören gemäss einer Medienmitteilung seit Jahren zu den erfolgreichsten Sparten innerhalb von Swiss-Ski. An den letzten Olympischen Winterspielen in Pyeongchang errangen Schweizer Athletinnen und Athleten aus diesen Disziplinen fünf Medaillen, vor zwei Jahren an den Weltmeisterschaften in Park City waren es gar deren sieben. Arosa (Skicross), Laax (Snowboard Freestyle), Scuol (Snowboard Alpin), Silvaplana (Freeski) und Veysonnaz (Skicross und Snowboardcross) sind seit Jahren fester Bestandteil des Weltcup-Kalenders. Nun sollen – mit dem Oberengadin als Ausrichter – erstmals überhaupt gemeinsame Weltmeisterschaften im Snowboard und Ski Freestyle in der Schweiz über die Bühne gehen. Weltmeisterschaften im Ski Freestyle fanden zuletzt 1999 in Hasliberg statt, 2007 war Arosa Gastgeber für die Snowboard-Welttitelkämpfe. «Die Durchführung von Ski-Freestyle- und Snowboard-Weltmeisterschaften Oberengadin wäre ein absolutes sportliches Highlight für alle unsere Athleten, aber nicht zuletzt auch aus touristischer, und damit auch aus ökonomischer Sicht höchst interessant. Mit den Freestyle-Sportarten erreicht man global eine grosse Abdeckung. Insbesondere im asiatischen und nordamerikanischen Raum sind sie extrem populär», wird Swiss-Ski CEO Bernhard Aregger in einer Medienmitteilung zitiert.

Ganz besonders erfreut sei Swiss-Ski darüber, dass sich St. Moritz und das Oberengadin im Freestyle-Bereich nun noch stärker als heute schon auf der weltweiten Sport-Landkarte positionieren wolle. Daniel Schaltegger, Leiter Projekt Kandidatur FIS Ski Freestyle & Snowboard WM Engadin St. Moritz 2025, sagt: «Die Ski-Freestyle- und Snowboard-Weltmeisterschaften sind ein zukunftsgerichteter Event. Damit könnte das Engadin seiner einzigartigen Geschichte von internationalen Wintersport-Grossanlässen ein ganz neues, spannendes Kapitel hinzufügen und eine junge und aufstrebende Zielgruppe im Wintersport ansprechen.»

Die gemeinsame WM-Kandidatur mit Swiss-Ski erfährt durch den Kanton Graubünden, die 12 Oberengadiner Gemeinden, die regionale Tourismusorganisation ESTM AG und die Oberengadiner Bergbahnen breite Unterstützung. Die Wahl des WM-Ausrichters 2025 erfolgt Anfang Juni anlässlich der Kalender-Konferenz der FIS im slowenischen Portoroz.

Autor: pd

Foto: Corvatsch AG/Filip Zuan