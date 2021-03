Personen über 65 Jahre können sich für Impfung voranmelden

Die Impfaktion in Graubünden verlief bisher ohne Komplikationen. In den neun regionalen Impfzentren sowie in den Alters- und Pflegeheimen konnten seit dem 12. Januar 2021 rund 18 000 Personen der Impfgruppen 1 bis 3 beziehungsweise Personen über 75 Jahre sowie Erwachsene mit schweren chronischen Erkrankungen geimpft werden. Zudem wurden seither über 80 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner in Alters- und Pflegeheimen geimpft.

Angemeldete Personen der Impfgruppen 2 und 3 sollen, sofern der Impfstoff verfügbar ist, bis Ende März erstmalig geimpft werden.

Neu können sich auch Angehörige der Impfgruppe 4 beziehungsweise Personen über 65 Jahre voranmelden. Die ersten Termine für die Impfgruppe 4 werden voraussichtlich ab Mitte April 2021 vergeben, sofern der Impfstoff verfügbar ist. Die Voranmeldung soll wenn möglich online (www.gr.ch/impfung) erfolgen. Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann sich telefonisch via Impfhotline (Telefon 081 254 16 00) anmelden.

Die Impftermine werden nach Registration durch die Impfzentren zugewiesen und bestätigt; es besteht keine freie Terminwahl. Für die Online-Voranmeldung wird die Krankenversicherungskarte benötigt. Personen der Impfgruppen 2 und 3 können sich weiterhin anmelden.

Impfungen beim Hausarzt nicht vor Mai möglich

Die Impfberatungen liegen weiterhin im Kompetenzbereich der Hausärztinnen und Hausärzte. Diese werden allerdings nicht vor Mai und erst bei Verfügbarkeit des entsprechenden Impfstoffs in der Hausarztpraxis Impfungen anbieten können. Sobald der Impfstoff in grösseren Mengen verfügbar ist, werden auch die Apotheken Impfungen anbieten können.

Bis Anfang April 2021 sollen 18 700 Impfdosen geliefert werden. Damit können weitere 9350 Personen je zweimal geimpft werden.

