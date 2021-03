Neuer Mehrheitsaktionär setzt auf Kontinuität

Die 106. Generalversammlung des Hochalpinen Instituts Ftan wurde in schriftlicher Form durchgeführt. Der Verwaltungsrat wurde entlastet und mehrheitlich bestätigt. Mitglieder des zukünftigen Verwaltungsrats sind Michael Budliger, Christian Fanzun, Duosch Fadri Felix, Ursula Fraefel und Hans Künzle. Auf Wunsch von Dulwich College International werden auch Jon Peer und Gerhard Pfister ihre Funktionen im Verwaltungsrat behalten und Christian Gürtler sowie Fraser White wurden neu in den Verwaltungsrat gewählt. Das Präsidium wird vom neuen Verwaltungsrat an seiner ersten Sitzung bestimmt. Die vom bisherigen VR vorgeschlagenen Rui Zhou, Roger Schneider und Thomas Widmer wurden aufgrund der neuen Besitzerverhältnisse nicht gewählt.

Medienmitteilung HIF vom 20. März 2021