Isai Näff wird Schweizermeister U16

An den Langlauf-Schweizermeisterschaften in Ulrichen/Obergoms VS zeigen die Engadiner sehr starke Leistungen: Isai Näff aus Sent wird Schweizermeister U16 nach zwei souveränen Einzelrennen. Ilaria Gruber aus Silvaplana wird Vize-Schweizermeisterin, nachdem sie das Sonntagsrennen gewinnen konnte.