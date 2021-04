Restaurantterrassen dürfen öffnen

Am Mittwoch, kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe, hat der Bundesrat verschiedene Lockerungsschritte ab kommendem Montag beschlossen. Schritte, die aufgrund der aktuellen Entwicklung recht weit gehen. Vier von den fünf vom Bundesrat definierten Richtwerten werden zurzeit nämlich nicht erfüllt. «Das ist ein Signal an die Bevölkerung, aber kein Signal, bei den Schutzmassnahmen nachzulassen. Es kann funktionieren», sagte Gesundheitsminister Alain Berset.

Was ist wieder möglich? Restaurants und Bars dürfen ihre Terrassen öffnen. Druck besteht gemäss Berset keiner, die finanzielle Unterstützung bleibt. Ebenfalls öffnen dürfen Fitnesscenter sowie Innenbereiche von Zoos. Veran-staltungen sind draussen mit 100 Personen erlaubt, drinnen mit 50 Personen. Das gilt beispielsweise für Kinos, Theater oder Konzerte. Der Präsenzunterricht an Hochschulen und in Weiterbildungen ist eingeschränkt möglich: Es gilt eine Beschränkung auf maximal 50 Personen. Weiter wurde entschieden, dass Unternehmen, die mindestens einmal wöchentlich Testungen durchführen, ihre Mitarbeiter nicht in Quarantäne schicken müssen. Die Homeoffice-Pflicht bleibt.

Details unter www.bag.admin.ch (Coronavirus)

Autor: Reto Stifel

Foto: Daniel Zaugg