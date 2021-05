Principi d’avrigl es cumparieu il cudesch «Bis in die Niederungen» dal scriptur barmör Curdin Melcher da Samedan. In sieus texts scriva’l d’inscunters, observaziuns ed impissamaints. Curdin Melcher es mort cun be 33 ans. Pels genituors es la publicaziun eir ün’algordanza a lur figl.