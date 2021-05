Am 13. Juni wird in der Schweiz über die Pestizidinitiative und über die Trinkwasserinitiative abgestimmt. Felix Brügger ist Kleinbauer in Soglio. Aus seiner Sicht wird die Schädlichkeit von synthetischen Pestiziden heruntergespielt. Deshalb plädiert er für ein Ja zu beiden «Agrarinitiativen».