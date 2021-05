Ab Juni impfen ab 16

Aufgrund der hohen Verfügbarkeit von Impfstoff könne die Einteilung nach Altersgruppen aufgehoben werden, schreibt die Regierung. Ab dem 1. Juni 2021 werden in der Gruppe der 16– bis 44-Jährigen die Impftermine nach Eingang der Anmeldung vergeben.

In Graubünden seien inzwischen 39 317 Personen zweimal geimpft worden. Ab dem 1. Juni 2021 werden in der Gruppe der 16– bis 44-Jährigen die Impftermine nach Eingang der Anmeldung vergeben. Anmeldungen für eine Impfung seien laufend möglich, heisst es weiter. Sämtliche impfwillige Personen werden aufgefordert, sich jetzt anzumelden.

Die Priorisierung nach Alter könne aufgehoben werden, da bis zu diesem Zeitpunkt die angemeldeten Personen über 45 Jahre grossmehrheitlich ihre Impftermine erhalten hätten. Es war das Ziel der Priorisierung nach Altersgruppen, schwere COVID-19-Krankheitsverläufe zu vermeiden. Die Erkenntnisse der letzten Monate zeige, dass das Risiko einer schweren Erkrankung mit zunehmendem Alter steige, weshalb diese Gruppen prioritären Zugang zur Impfung erhielten.

Aus dem Blickwinkel der öffentlichen Gesundheitsvorsorge sei es vertretbar, die jüngeren Personen nun in einer Impfgruppe zusammenzufassen. Die Aufhebung der Altersgruppen erfolge auch, weil in den neun Impfzentren in den verschiedenen Impfgruppen unterschiedlich viele Personen angemeldet seien.

Da inzwischen auch die Hausarztpraxen in die Impfkampagne eingebunden seien, ist Personen mit chronischer Erkrankungen der Zugang zur Impfung garantiert. Die Hausärztinnen und Hausärzte nähmen aufgrund der Krankheitsgeschichte ihrer Patientinnen und Patienten Einzelfallbeurteilungen vor. Sämtliche impfwillige Personen werden aufgefordert, sich jetzt für die Coronaimpfung anzumelden. Die über 50-Jährigen erhalten weiterhin prioritären Zugang zur Impfung.

Sofern die in Aussicht gestellten Impfdosen geliefert werden, wird bis Mitte Juli 2021 rund 50 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft sein (zweimal oder nach durchgemachter COVID-19-Erkrankung einmal). Betriebsimpfungen sind derzeit in Planung, werden allerdings nicht vor Mitte August 2021 möglich sein.

Personen, die durch die Hausärztin oder den Hausarzt geimpft wurden, werden aufgefordert, allfällige Termine oder Voranmeldungen in Impfzentren zu annullieren, damit die Planung der Impftermine vereinfacht wird. Um doppelte Terminvergaben (Impfzentrum / Hausarztpraxen) zu vermeiden, werden die Impfwilligen gebeten, sich vom Impfservice in den Impfzentren bei der Impfplattform abzumelden, sofern sie einen Termin in der Hausarztpraxis erhalten.

Das ist direkt per SMS / per E-Mail (an impfung@amz.gr.ch) möglich, oder über die Hotline (+41 81 254 16 00).

Die Informationen zu den Coronaimpfungen werden laufend auf der Webseite www.gr.ch/impfung ergänzt.

(staka)