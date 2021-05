Christoph Hendrickx wird neuer Co-Direktor

Zurzeit ist Christoph Hendrickx bereits für verschiedene Projekte in Abstimmung mit Dulwich College International in Ftan tätig. Wie das HIF mitteilt, wird in Zukunft Hendrickx für die administrativen Belange zuständig sein, während Stefanie Aichholz die pädagogische Führung des Instituts verantworten wird. Wie das HIF mitteilt, wird in Zukunft Hendrickx für die administrativen Belange zuständig sein, während Stefanie Aichholz die pädagogische Führung des Instituts verantworten wird. «Mit Christoph Hendrickx bekommt das HIF einen kompetenten unternehmerischen Leiter, der sowohl das Vertrauen von Dulwich College International als auch des Verwaltungsrates geniesst und mit den Bedürfnissen der Region zwischenzeitlich bestens vertraut ist», wird der Verwaltungsratspräsident Jon Peer in der Medienmitteilung zitiert.

Text: Nicolo Bass