Noch bleiben viele Fragen offen

In den vergangenen drei Jahren haben fünf Pfarrpersonen und ein Sozialdiakon die Kirchgemeinde verlassen. Im Februar dieses Jahres wurde bekannt, dass Urs Zangger nach 25-jähriger Pfarrtätigkeit in Sils, Silvaplana und Champfèr seine Stelle per Ende Juli ebenfalls gekündigt hat. Diese gehäuften Personalabgänge haben seitens verschiedener Mitglieder zu Fragen geführt. Die EP/PL hat am 16. März ausführlich über das Thema berichtet. Der Vorstand von «refurmo» hatte sich entschieden, die Kirchgemeindeversammlung vom 25. Mai in zwei Teile zu gliedern und die Mitglieder im zweiten Teil in einem offenen und konstruktiven Gespräch» zu Wort kommen zu lassen.

Weil der erste Teil der Versammlung mit den ordentlichen Traktanden fast drei Stunden gedauert hatte, fiel dieser zweite Teil dann nur noch kurz aus. Auf Antrag aus der Versammlung wurde der Vorstand verpflichtet, die Gründe für die vielen Kündigungen in nachträglichen Personalgesprächen in Erfahrung zu bringen. Diese Gespräche müssen von externer Seite begleitet werden, die Schweigepflicht ist gemäss dem Antrag aufzuheben. Über die Resultate soll in einem anonymisierten Bericht bis spätestens zur nächsten Kirchgemeindeversammlung informiert werden.

Gemäss dem Präsidenten von «refurmo», Gian Duri Ratti, will der Vorstand nun in einem ersten Schritt prüfen, wie sich der Antrag umsetzen lässt. Zudem soll ein zweiter Austausch mit den Kirchgemeindemitgliedern stattfinden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die pendente Revision der Kirchgemeindeordnung bis Ende Jahr abgeschlossen sein muss. Wie Ratti an der Versammlung weiter ausführte, soll die wegen der Coronapandemie mehrfach verschobene Retraite mit dem Vorstand und dem Konvent nun am 5. Juni stattfinden. Dies ebenfalls unter externer Begleitung.