Nouva generaziun da scriptuors ladins

Per la concurrenza da scriver rumantsch «Pledpierla» sun gnüts inoltrats quist on 158 texts puters e valladers dad uffants, giuvenils e giuvens creschüts da set fin 25 ons. La premiaziun da la concurrenza organisada da la Lia Rumantscha ha gnü lö in ün rom famigliar i'l üert dal Chastè da Zernez.

Infra bundant ün mais ha la giuria da «Pledpierla» let e valütà tuot ils texts e defini ils vendschaders da las quatter categorias d’età. In marcurdi ha gnü lö la premiaziun da la concurrenza da scriver organisada da la Lia Rumantscha i’l üert dal Chastè da Zernez. Causa las masüras da protecziun a reguard la pandemia ha la rangaziun gnü lö in plüssas etappas. Avantmezdi in fuorma virtuala cun tuot las regiuns linguistas e davomezdi fisicamaing a Zernez in duos differentas gruppas.

«Laschai sbuorflar inavant vossas ideas ed impustüt – scrivai inavant!», ha dit Fadrina Hofmann, commembra da la giuria da «Pledpierla» in occasiun da la premiaziun. Cha la racolta es statta richa e cha las contribuziuns per la concurrenza da scriver hajan muossà, chi detta ün grond potenzial per üna nouva generaziun da scripturas e scriptuors ladins.

La «Posta Ladina» preschainta las vendschadras ed ils vendschaders ed ün video muossa co cha quellas e quels han prelet lur istorgias.

Text e video: Nicolo Bass

Fotografias: Jon Duschletta

Rangaziun Pledpierla 2021

Categoria 3./4. classa: 1. Laila Thoma da Cinuos-chel: Ils ultims suspirs; 2. Risch Cadonau: Üna bes-cha raquinta da sia vita; 3. Bruno Fernandes: L’istorgia dal giat nair.

Categoria 5./6. classa: 1. Chiara Fröhlich da Ftan: L’aviöl cull’ala ruotta; 2. Sienna Schucany: Perche?; 3. Lina Margaritta Salzgeber: Set vitas.

Categoria 7.-9.classa: 1. Jon Andri Guler da Brail: Piz Vadret; 2. Eliana Concetta Josty: Il clima as müda – eu müd il clima; 3. Lucia Zanetti/Mara Kern: Il clima dal sport cumpetitiv.

Categoria 17 fin 25 ons: 1. Milena Gottschalk da Strada: Ögliadas; 2. Janic Maskos: Il mamau; 3. Sara Kuntner: Las chosas han müdà fatscha.