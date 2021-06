Kenntnisse ja, aktive Beteiligung nein

Mitglieder der Regierung oder Mitarbeitende der Verwaltung haben sich nicht aktiv an Submissionsabsprachen beteiligt. Sie hatten aber teilweise Kenntnis davon. Drei Mitarbeitendenden werden Dienstpflichtverletzunge vorgeworfen. Dies das erste Fazit des heute Mittwoch präsentierten PUK-Berichtes.

Die Medienmitteilung im Originalwortlaut der PUK lesen Sie hier:

Regierungsmitglieder und Verwaltungsmitarbeitende waren an den Bauabsprachen im Kanton Graubünden nicht aktiv beteiligt. Dies zeigt der heute von der PUK Baukartell präsentierte zweite Teilbericht. Er zeigt aber auch, dass Absprachen im Belagswesen bereits anfangs der 2000er-Jahre vermutet wurden. Weiter haben einzelne Mitarbeitende des Tiefbauamtes Submissionsabsprachen im Unterengadin nicht nur vermutet, sondern zunehmend davon gewusst. Obwohl A.Q. im Oktober 2009 das Tiefbauamt informierte, ergriff der Kanton erst nach Eröffnung der WEKO-Untersuchungen im Jahr 2012 Massnahmen. Nicht bestätigen kann die PUK die im Nachgang zum ersten Teilbericht medial verbreitete Hypothese, wonach die Kantonspolizei und andere Stellen durch im Baukartell involvierte Personen instrumentalisiert wurden.

Die PUK Baukartell hat keine Hinweise gefunden, dass Mitglieder der Regierung oder Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung aktiv in die Submissionsabsprachen involviert waren. Ebensowenig hat sie Hinweise gefunden auf Vorteilsgewährungen (z.B. Geschenke, Einladungen, Gratisarbeiten) an Verwaltungsmitarbeitende und Behördenmitglieder, um die Submissionsabsprachen zu schützen. Dies sind zwei der Hauptaussagen aus dem zweiten Teilbericht zu den Bauabsprachen im Kanton Graubünden, den die PUK Baukartell heute präsentiert hat. Die Auswertung des umfangreichen Untersuchungsmaterials und der Befragungen hat aber ergeben, dass Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung und der damalige Departementsvorsteher Submissionsabsprachen im Belagswesen schon früh vermuteten. Zudem vermuteten Mitarbeitende im Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement (BVFD, heute DIEM), namentlich im Tiefbauamt (TBA), bereits vor 2009 Submissionsabsprachen unter den Bauunternehmern im Unterengadin, gewisse wussten gar von den Absprachen.

Führungspersonen im Tiefbauamt haben Dienstpflichten verletzt

Spätestens nach den Aussagen von A.Q. Anfang Oktober 2009 gegenüber dem TBA waren dort detaillierte Hinweise auf Submissionsabsprachen zwischen den Bauunternehmern im Unterengadin vorhanden. Doch erst nach der Eröffnung der WEKO-Untersuchungen im Jahr 2012 reagierte der Kanton sachgerecht. Nach Meinung der PUK hätten jedoch bereits 2009 übergeordnete Stellen und Personen und in geeigneter Form auch die mit Submissionen befassten Mitarbeitenden der kantonalen Verwaltung informiert resp. instruiert werden müssen. Die PUK beurteilt diese Unterlassungen von verschiedenen Führungspersonen innerhalb des TBA als Dienstpflichtverletzungen.

Kanton erleichterte Submissionsabsprachen

Der Bericht zeigt aber auch auf, dass der Kanton im Unterengadin Umstände schaffte, welche den Unternehmern die Submissionsabsprachen erleichterten. Dazu gehören namentlich die aktiven Informationen anlässlich von Regionalversammlungen der Pro Engiadina Bassa und Herbstversammlungen der GBV-Sektion Unterengadin/Val Müstair. Diese Informationen ermöglichten es den Bauunternehmern vermutlich, ihre Absprachen rechtzeitig vorzubereiten. Die PUK erachtet es als wahrscheinlich, dass die Submissionsabsprachen im Bündner Baugewerbe zu überhöhten Preisen geführt haben und dem Kanton durch die Abreden ein finanzieller Schaden in unbekannter Höhe entstanden ist.

Wichtiger Beitrag von A.Q. zur Aufdeckung und Sensibilisierung

Eine bedeutende Rolle im Zusammenhang mit der Untersuchung spielte A.Q. Er war es, der im Jahr 2009 gegen das Baukartell aktiv wurde und später – wie die Geschäftsprüfungskommission (GPK) 2018 in ihrem Antrag an den Grossen Rat ausführte – «massgeblich an der Auslösung der Verfahren beteiligt war», indem er «der WEKO einschlägige Hinweise zuspielte». Zu den Polizeieinsätzen und dem Verhalten weiterer involvierter Stellen gegenüber A.Q. verweist die PUK auf ihren ersten Teilbericht vom 5. November 2019. Nicht bestätigen kann die PUK die im Nachgang zum ersten Teilbericht medial verbreitete Hypothese, wonach die Kantonspolizei und andere Stellen durch im Baukartell involvierte Personen instrumentalisiert wurden. Unabhängig von diesen konkreten Untersuchungsergebnissen würdigt die PUK, dass A.Q. den Stein für die verschiedenen Untersuchungen im Zusammenhang mit dem Baukartell ins Rollen gebracht und damit einen wichtigen Beitrag zur Aufdeckung und zur Sensibilisierung auf das Thema der unzulässigen Submissionsabsprachen geleistet hat.

PUK macht Vorschläge und Empfehlungen

Aufgrund der im Rahmen der Untersuchung erlangten Erkenntnisse würdigt die PUK das von der Regierung ab dem Jahr 2013 eingeleitete Massnahmenpaket zur Erkennung von Submissionsabreden positiv. Sie anerkennt das engagierte Bemühen der Regierung um Aufarbeitung und macht eine Reihe von Vorschlägen und Empfehlungen für die Zukunft. Diese betreffen elf verschiedene Themenfelder und gehen von einer besseren Dokumentation des Verwaltungshandelns über eine Anlaufstelle für Whistleblower, Schulungen und Preisvergleichen bis zur Stärkung der Kompetenzen einer PUK. «Mit diesem Bericht schliessen wir drei Jahre intensiver, sorgfältiger und umfassender Arbeit ab», sagt Grossrat Michael Pfäffli, der die PUK Baukartell präsidiert: «Wir hoffen, dass unsere Untersuchungen und Überlegungen unseren Kanton weiterbringen werden und die gründliche Aufarbeitung einen Beitrag dazu leistet, um das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen».

Zur PUK Baukartell

Der Grosse Rat des Kantons Graubünden hat am 13. Juni 2018 einstimmig entschieden, eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) einzusetzen, um die kolportierten Kartellabsprachen im Bündner Baugewerbe und das Verhalten verschiedener Stellen gegenüber dem Whistleblower A.Q. abzuklären. Im ersten Teilbericht vom 5. November 2019 standen die Polizeieinsätze gegen A.Q. im Vordergrund. Im zweiten Teilbericht vom 11. Mai 2021 waren die Bauabsprachen im Fokus. Die PUK wird präsidiert von Michael Pfäffli (FDP, St. Moritz), Beatrice Baselgia-Brunner (SP, Domat/Ems) ist Vizepräsidentin. Weitere Mitglieder sind Thomas Gort (SVP, Küblis), Walter Grass (BDP, Urmein) und Livio Zanetti (CVP, Landquart). www.pukbaukartell.ch