Keine direkte Beteiligung an Abreden

Am Donnerstag sind in Chur die Resultate der Administrativuntersuchungen im Zusammenhang mit dem Bündner Baukartell präsentiert worden. Die von der Regierung beauftragten Experten kommen im Wesentlichen zu den gleichen Schlüssen wie die PUK-Baukartell.

Die von der Bündner Regierung eingesetzten Experten Martin Beyeler und Andreas Stöckli hatten insgesamt drei Teilbereiche zu untersuchen: Die allfällige Abgabe von Projektlisten an Drittpersonen durch Mitarbeitende des Kantons, die Ereignisse rund um das Vorsprechen von Whistleblower Adam Quadroni im Oktober 2009 beim kantonalen Tiefbauamt und die Frage, ob die von der Weko angeprangerten Baukartelle im Kanton von den zuständigen Stellen früher hätten erkennt werden können.

In ihrem Ergebnis kommt die Administrativuntersuchung zum Schluss, dass das Tiefbauamt (TBA) von 2004 bis 2012 eine nicht sachgerechte Praxis pflegte, an verschiedenen Versammlungen über Budgetzahlen für im Folgejahr geplante Tiefbauprojekte zu informieren. Diese Praxis habe Submissionsabreden begünstigen können. Weiter wird Mitarbeitenden des TBA im Zusammenhang mit der Besprechung vom Oktober 2009 mit Adam Quadroni mangelnde Sensibilität hinsichtlich des Themas von Submissionsabreden vorgeworfen. Im Bericht wird von einer «Fehleinschätzung» gesprochen. Allerdings könne nicht gesagt werden, dass es im Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement insgesamt an der Sensibilität im Umgang mit Wettbewerbsbeeinträchtigungen auf den Beschaffungsmärkten gefehlt hat. Und schliesslich kamen die Experten der Administrativuntersuchungen wie auch schon die PUK zum Fazit, dass es keinerlei Hinweise darauf gibt, dass sich Mitarbeitende der kantonalen Behörden an den Submissionsabreden direkt beteiligt hätten.

Autor: Reto Stifel

Die vollständige Medienmitteilung der Regierung im Wortlaut:

Die Regierung nimmt die Berichte von Prof. Dr. Martin Beyeler sowie von Prof. Dr. Andreas Stöckli betreffend die Vorwürfe gegenüber kantonalen Behörden im Zusammenhang mit den Untersuchungsergebnissen der Wettbewerbskommission (WEKO) zu den Submissionsabreden zur Kenntnis. Die Professoren stellen keine systematischen Defizite oder Verfehlungen im Untersuchungszeitraum von 2004 bis 2012 fest, konnten jedoch ein Fehlverhalten bei einzelnen untersuchten Vorgängen identifizieren. Das im Jahr 2013 eingeleitete Massnahmenpaket zur Erkennung von Submissionsabreden würdigen sie positiv und regen punktuelle Verbesserungen an.

Im Zusammenhang mit den Untersuchungsergebnissen der WEKO zu den Submissionsabreden zwischen Bauunternehmungen im Unterengadin und im Strassenbelagsbau in Nord- und Südbünden wurden ab April 2018 (WEKO-Entscheid "Engadin I") in der Öffentlichkeit auch Vorwürfe gegen das Bau-, Verkehrs- und Forstdepartement (BVFD, heute Departement für Infrastruktur, Energie und Mobilität ), sowie das kantonale Tiefbauamt (TBA) erhoben.

Einsetzung mehrerer unabhängiger Fachexperten

Die Regierung erachtete es vor diesem Hintergrund als angezeigt, die Vergabeabläufe im TBA im von der WEKO untersuchten Ermittlungszeitraum von 2004 bis 2012 sowie die in diesem Zusammenhang gegenüber dem BVFD und TBA erhobenen Vorwürfe durch unabhängige Fachexperten untersuchen zu lassen. Im Mai 2018 ordnete die Regierung deshalb eine externe Untersuchung an und beauftragte Prof. Dr. Martin Beyeler, Professor für Bau- und Vergaberecht an der Universität Freiburg, und Prof. Dr. Andreas Stöckli, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Freiburg, mit der Untersuchung der Rechtsgrundlagen, Prozesse und Praxen des BVFD sowie des TBA bei Arbeitsvergaben (Untersuchungsauftrag 1). Des Weiteren wurden Prof. Dr. Andreas Stöckli und Prof. em. Dr. Peter Hänni als unabhängige Fachexperten zur Führung der administrativen Untersuchung einzelner Vorgänge im TBA, die im Zusammenhang mit Preisabsprachen hätten stehen können, eingesetzt (Untersuchungsauftrag 2).

Methodik und Vorgehen der Untersuchungen

Zur Erstellung des Sachverhalts wurden den untersuchungsführenden Professoren alle erforderlichen Akten zur Verfügung gestellt. Für den Untersuchungsauftrag 2 wurden zudem mehrere Personen zu einzelnen Sachverhalten befragt. Ebenfalls fand ein Informationsaustausch mit der Parlamentarischen Untersuchungskommission (PUK) statt, welche vom Grossen Rat zeitgleich zur Administrativuntersuchung ebenfalls im Zusammenhang mit den Submissionsabreden in Graubünden eingesetzt worden war.