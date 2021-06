Selbstunfall mit entwendetem Fahrzeug

Ein 16-jähriger Jugendlicher mit italienischer Staatsbürgerschaft behändigte die Fahrzeugschlüssel seines Vaters. Zusammen mit vier weiteren Kollegen wurde anschliessend in St. Moritz eine Spritztour unternommen, in deren weiteren Verlaufe es um 2.35 Uhr auf der Via Serlas in Richtung Bahnhof zu einem Unfall kam. Dabei gelangte das Fahrzeug innerhalb einer Rechtskurve geradeaus über die Gegenfahrbahn und kollidierte letztlich mit einer Haus-Fassade. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Die Mitfahrer, wie auch der führerscheinlose Lenker, entfernten sich daraufhin unverletzt von der Unfallstelle. Der Lenker konnte später, sich am elterlichen Wohnsitz schlafend, ausfindig gemacht werden. Bei diesem wurde eine Blut- und Urinentnahme veranlasst. (kapo)