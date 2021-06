Accepto il rendaquint cun ün suravaunz d’entredas

Tar sortidas da raduond 11,5 milliuns ed entredgias da raduond 13,7 milliuns, serra il quint annuel cun ün suravaunz da 2,3 milliuns francs. Que zieva amortisaziuns ill’otezza da 2,7 milliuns francs. Scu cha la vschinauncha da Zuoz infuorma, nu sun ils debits invers terz creschieus scu previs i’l preventiv e restan tar 5,5 milliuns francs. Il president cumünel Andrea Gilli discuorra d’üna substanza finanziela sauna.

Impü ho el infurmo a las 24 votantas e votants preschaints in radunanza cumünela a reguard differents progets curraints e sur da la gestiun generela da la vschinauncha. Per exaimpel a reguard la situaziun da prievels tar la cruscheda Resgia: La vschinauncha da Zuoz es in discussiun cun l’uffizi chantunel da construcziun bassa per üna soluziun cun üna rundella. I’l minz da la vschinauncha vain introdütta üna zona d’inscunter per resguarder ils bsögns dals peduns. Da las quatter parcellas oriundamaing in possess da la vschinauncha da Zuoz in Albanas/Mariöl sun intaunt vendidas tuottas. Scu cha Gilli ho dit, saregia da fer quint eir quista sted cun emissiuns ed impedimaints tres diversas fabricas a Zuoz.

Da la comunicaziun a las medias resulta eir, cha las zonas da quietezza introdüttas provisoricamaing düraunt l’inviern passo illas regiuns Munt Seja/Laviners e Vallatscha/Chaminedas vegnan purtedas in fuorma fixa. Impü ho oriento il president cumünel, cha las gruppas da proget Zuoz 2025 haun piglio sü las lavuors respectivamaing pigliaron per mauns las lavuors düraunt la sted 2021. Il ramassamaint da plastica sün basa regiunela cumainza eir a Zuoz ils 1. december cun duos lös da ramassamaint ed üna pressa chi vain gestida da la gruppa tecnica da la vschinauncha. E per finir ho oriento il president cumünel, cha la planisaziun da lingias da chalur sün distanza cuntinuescha dal minz da la vschinauncha in direcziun west fin in San Bastiaun. Eir las antennas da 5G sun a Zuoz adüna darcho tema. Actuelmaing existan duos antennas, üna sü Crasta ed üna in Resgia, chi sun gestidas da la Swisscom e da la Sunrise confuorm la ledscha. Pled in chapitel ho la vschinauncha scha gniss üna dumanda da fabrica per üna nouv’antenna.

Text: Nicolo Bass