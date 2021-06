«La partenza es gratiada, malgrà la pandemia», scriva il schefredacter da la FMR, David Truttmann, in üna comunicaziun a las medias. Cha la FMR ha pudü reorganisar ed intensivar dürant il prüm on la collavuraziun cun seis partenaris medials, tanter quels eir la Gammeter Media SA. Cun nouvas incumbenzas illa buscha, ha la FMR eir stuvü ingaschar daplü persunal sün 16 collavuratuors e collavuraturas in ün pensum da 1235 pertschient. Dürant il prüm on da gestiun ha la FMR eir reorganisà il menaschi redacziunal e renovà l’infrastructura tecnica. Al livel instituziunal ha la FMR stuvü crear nouvs concepts publicistics e reglamaints per mans da la redacziun e dal cussagl da fundaziun. Implü ha la fundaziun creà i’l decuors da l’on scuors üna nouva cumparsa ed ha etabli ün post da secretariat. Il prüm quint annual da la FMR serra, pro expensas dad 1,75 milliuns francs cun ün surplü d’entradas da passa 90 000 francs.

Text. cdm/pl