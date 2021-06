Neue Pläne für die Klinik Gut

Die Pressemitteilung im Originalwortlaut:

Die St. Moritzer Klinik Gut zieht von der Via Arona nach St. Moritz Bad. In einem Erweiterungsbau an das bestehende Heilbadzentrum sind eine Notfallstation, Beratungs-, Untersuchungs- und Therapieräume, zwei Operationssäle, eine Bettenstation und ein Klinikrestaurant geplant. Das Baugesuch für die neue Klinik Gut St. Moritz wurde nun eingereicht. Sie soll zur Wintersaison 2023/2024 eröffnet werden.



Der Entwurf zum neuen Stammhaus der Bündner Klinikgruppe stammt vom international bekannten, in St. Moritz lebenden Architekten Christoph Ingenhoven. Der Erweiterungsbau kommt am Rande des St. Moritzer Kurparks am Standort der heutigen Konzerthalle zu stehen. Er ist gleich hoch und breit wie das bestehende Heilbadzentrum. Das Heilbadzentrum selbst soll ebenfalls modernisiert werden.



Das Angebot der Klinik Gut ergänzt die Tätigkeit der bereits im Heilbadzentrum niedergelassenen Arzt- und Therapiepraxen optimal. Für Einheimische und Gäste des Oberengadins entsteht ein medizinisches Zentrum, in welchem Ärzt/innen und Therapeut/innen verschiedenster Spezialgebiete unter einem gemeinsamen Dach arbeiten und modernste Untersuchungs-, Analyse und Therapiemethoden einsetzen können.



Die Klinik Gut sucht bereits seit mehr als 15 Jahren nach einem neuen Standort für ihr Stammhaus in St. Moritz. Das nun ausgewählte Heilbadareal gehört der Gemeinde St. Moritz, Baurechtsnehmerin ist die St. Moritz Bäder AG.