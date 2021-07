St.Moritz: Alkoholisierter fährt in Kandelaber

Am Samstagabend ist ein Automobilist auf der Via Grevas frontal mit einem Kandelaber kollidiert. Der Fahrzeuglenker wurde als fahrunfähig eingestuft.

Der 46-Jährige Italiener fuhr am Samstag um zirka 23.30 Uhr über die Hauptstrasse Dorf auswärts in Richtung Silvaplana. Auf einem geraden Teilstück der Via Grevas kollidierte er frontal mit einem Kandelaber auf einer Verkehrsinsel. Die alarmierte Polizeipatrouille stufte den Mann als fahrunfähig ein und führte eine Atemalkoholprobe durch. Diese fiel positiv aus und der ausländische Führerausweis wurde dem Lenker aberkannt. Das total beschädigte Auto musste aufgeladen und abtransportiert werden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt den genauen Unfallhergang ab.

(kapo)