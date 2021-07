Support für Veranstalter

Getestet, genesen oder geimpft: Wer an eine Grossveranstaltung will, muss sich entsprechend ausweisen können. Die Gemeinde St. Moritz offeriert allen Gästen Gratis-Tests. Die Test-Infrastruktur wird so ausgebaut, dass an sieben Tagen die Woche getestet werden kann, teils bis 21.30 Uhr.

Ohne Covid-Zertifikat kein Eintritt: Für die meisten Locations des Festival da Jazz, welches diese Woche beginnt, gilt diese Devise. Und auch andere Veranstalter müssen sich aufgrund der Grösse an diese vom Bundesrat erlassene Massnahme halten oder werden wohl freiwillig mitziehen. Das bringt zwei Probleme mit sich: Die vorgeschriebenen Antigentests, die 48 Stunden gültig sind, sind für Schweizer gratis, nicht aber für ausländische Gäste. Und: Die Testzentren sind – gerade in der Ferienzeit – häufig ausgebucht oder haben aufgrund von Personalknappheit nur eingeschränkte Öffnungszeiten.

Nun geht St. Moritz einen Schritt voraus: Seit Sonntag ist das von der PolyClinic St. Moritz AG betriebene Testzentrum im Heilbad an sieben Tagen die Woche von 10.00 bis 18.00 Uhr offen, in der Hochsaison teils sogar bis 21.30 Uhr. Und: Die Gemeinde übernimmt die vom Bund nicht gedeckten Kosten, also wird die Test-Dienstleistung auch allen Gästen kostenlos angeboten. «Wir wollen den grösstmöglichen Schutz und unseren Besuchern gleichzeitig möglichst viele Freiheiten bieten», sagt Gemeindevorstand Michael Pfäffli. Damit profiliere man sich als weltoffener Tourismusort und übernehme erneut eine Pionierrolle in Sachen Covid-19-Tests. Pfäffli empfiehlt auch kleineren Veranstaltern mit dem Zertifikat zu arbeiten. Wer das Zertifikat hat, kann die Veranstaltung ohne Maske besuchen.

Adrian Ehrbar, Direktor von St. Moritz Tourismus, windet vor allem den Verantwortlichen der PolyClinic ein Kränzchen, welche sich enorm ins Zeug gelegt hätten, um kurzfristig die personellen Ressourcen zur Verfügung stellen zu können. Was die Aktion die Gemeinde kostet, kann er noch nicht sagen. «Wir rechnen mit einem fünfstelligen Betrag, der je nach Nachfrage höher oder tiefer ausfallen wird.» Zu Buche schlagen werden primär die Personalkosten. Entscheidend für Ehrbar ist, dass es Einheimischen und Gästen möglichst einfach gemacht wird, an ein Covid-Zertifikat zu kommen und den Veranstaltern so die bestmögliche Planbarkeit zu bieten.

Infos und Anmeldungen zum Test: www.polyclinic.ch/covid-19-test

Autor: Reto Stifel

Foto: Jon Duschletta