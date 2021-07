Passa 70 partecipantas e partecipants s’han instradats in sonda a bunura bod da Fenga vers la Chamonna Sesvenna. Per la 18avla vouta s’haja traversà il territori da Sent dal nord vers süd. Da la partida d’eira eir Flurin Nuotclà da Sent, e quai fingià pella 15avla jada.