L’eivna passada han il WWF Grischun, la Fundaziun Svizra per la protecziun da la cuntrada e la Pro Natura inoltrà ün recuors cunter l’intent da transmüdar l’Alp Sprella in üna chamonna dal Club Alpin Svizzer (CAS). Üna proposta fatta in connex cul recuors procura per discussiuns.