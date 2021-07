Gian Franco Kasper ist gestorben

Swiss-Ski und Verbände anderer Nationen bestätigten am Samstag Kaspers Tod. Bernhard Aregger, der CEO von Swiss-Ski, drückte in einer ersten Reaktion sein Bedauern aus: «In tiefer Betroffenheit haben wir heute vom Gian Franco Kaspers Tod erfahren. Das Mitgefühl der gesamten Schweizer Schneesport-Familie gilt seinen Angehörigen. Während 46 Jahren hat er den Schneesport in führender Position bei der FIS geprägt - 23 Jahre als Generalsekretär und nochmals 23 Jahre als Präsident. Wir trauern um eine grosse Schneesport-Persönlichkeit und werden Gian Franco Kasper stets ein ehrendes Andenken bewahren.»

Kasper war jahrzehntelang einer der einflussreichsten Schweizer Sportfunktionäre. Der St. Moritzer, seit 1975 schon FIS-Generalsekretär, war von Mai 1998 bis Juni 2021 Präsident des Skiweltverbands. Von 2000 bis 2018 war er zudem Mitglied des Olympischen Komitees und ab 2018 Ehrenmitglied. Auch bei der Welt-Antidoping-Agentur (WADA) war er während vielen Jahren als Funktionär engagiert.

Kasper verstarb, kurz nachdem der Schwede Johan Eliasch zu seinem Nachfolger gewählt worden war. Bereits zum Zeitpunkt der Wahl am 52. FIS-Kongress vor fünf Wochen war es ihm nicht gut gegangen. Wegen Atemproblemen lag er im Spital während mehrerer Tage auf der Intensivstation und konnte nicht an der Wahl teilnehmen.

Kasper galt als guter Kommunikator und gewiefter Taktiker. Als Nachfolger seines Landsmann Marc Hodel gelang es ihm, den in seiner Tradition erstarrten Weltverband zu modernisieren und zu professionalisieren - wobei die FIS dennoch bis heute als Verband mit verkrusteten Strukturen und nicht zeitgemässen Ansichten gilt.

