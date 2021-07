Vorjahressieg wiederholt

Die Pressemitteilung vom Sonntag Abend

Die Ötillö Swimrun World Series ging an diesem Wochenende im wunderschönen Engadin weiter. Vor drei Wochen waren die Athleten noch im Schärengarten vor Stockholm und obwohl der Kontrast nicht hätte grösser sein können, war das Rennen ebenso beeindruckend. Für den größten Teil des World Series Rennens konnten sich in allen Kategorien die Top Teams früh absetzen. Sie kämpften sich beeindruckend schnell durch das Engadin.

Wie schon 2020 konnten sich Remi Mariette und Guillaume Henneman (FRA) – Team Gravelines Triathlon Head – durchsetzen und einen komfortablen Sieg feiern. Remi und Guillaume, die auch am 6. September bei der Weltmeisterschaft starten werden, konnten sich bereits auf der ersten Schleife in Maloja absetzen und eine komfortable Lücke zu den restlichen Teams aufbauen. Die Siegerzeit betrug 5 Stunden, 25 Minuten und 29 Sekunden. Den zweiten Platz belegte Adriel Young (AUS) & Oscar Olsson (SWE) – The Aussie & The Swede, die gegen Ende des Rennens immer Näher kamen und 7 Minuten nach den Siegern die Ziellinie überquerten. Pierre Massonneau & Fabien Beasancon (FRAU) – Team Argon 18 France – belegten den dritten Platz, 11 Minuten nach den Siegern.

Die drei führenden Teams lieferten sich ein hartes Rennen durch die Berge von Maloja bis nach Silvaplana. Insgesamt umfasste die Strecke 46 km, von welchen 39 500 Meter Trailrunning auf 9 Laufstrecken und ca. 6 000 Meter Schwimmen auf 8 Schwimmstrecken war.

In der Mixed Kategorie setzten sich die Vorjahressieger Victor Dahl / Desirée Andersson (SWE) – Team Envol durch und zeigten, dass mit ihnen bei der Weltmeisterschaft gerechnet werden muss. Die Siegerzeit betrug 5 Stunden, 36 Minuten und 45 Sekunden. Sie wurden 3. insgesamt und hatten 13 Minuten Vorsprung vor dem zweiten Team in der Mixed Kategorie Sabina Rapelli / Alexis Charrier (CH/FRAU) – Team Envol Switzerland. Team Teysachaud – Bastian Breine & Debora Verbeleen (CH) wurde Dritter. In der Frauen Kategorie waren nur vier Teams am Start, einige der besten der Welt jedoch. Die Vorjahressiegerin Ulrika Eriksson (SWE) nahm mit ihrer Landsfrau Marika Wagner teil. Die beiden gewannen elf Minuten vor Diane Sadik (CH) & Jenny Ramstedt (SWE) – Kraken Swimrun. Dritte wurden Helen Wikmar und Jenny Hedborn (SWE) – Team ARK Addnature.

Zum Ersten Mal in der Geschichte von ÖTILLÖ gab es Solo-Starter auf der World Series Distanz. Sechs Männer und eine Frau waren an der Startlinie. Alle sieben beendeten das Rennen mit einem großen Lächeln. Florian Schäfer (FRA) war der Gewinner nach 5 Stunden, 23 Minuten und 26 Sekunden. Florian führte das Rennen von Beginn an vor dem ersten Team in der Kategorie der Männer. Er baute seinen Vorsprung stetig aus und war der Erste, der die Ziellinie überquerte.

Bereits am Samstag fanden verschiedene Rennen über kürzere Distanzen statt. Die gesamte Berichterstattung mit den Engadiner Resultaten gibt es in der Dienstag-EP zu lesen.

Autor: pd/ep

Foto: Ötillö Swimrun Engadin