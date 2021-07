La giuventüna lascha reviver ils ons 80

Per proteger ils giuvenils, s’ingascha il ravarenda per üna ledscha severa chi piglia tschertas libertats a la giuventüna. La consequenza es üna rebelliun cunter tuot e minchün cun musica da rock, büschmainta sgrischaivla drogas ed excess d’alcohol. Quist’istorgia chi vain quintada per part i’l film american «Footloose» es statta la basa pel seguond Musical a Scuol chi tematisescha la scena da musica dals ons 1980. «80’s All Night Long» es il titel dal Musical a Scuol chi ha premiera in gövgia, ils 29 lügl, saira las 21.00 sülla plazza da parcar da las Pendicularas Scuol.

Il success ha motivà da cuntinuar

Our da spüra lungurella causa la pandemia dal coronavirus e causa ün’idea bluorda es gnü organisà l’on passà il prüm Musical a Scuol cun musica burlesca. Infra s-chars duos mais ha la giuvna studenta da musica Cinzia Regensburger da Scuol realisà il proget musical. Il rebomb dals spectatuors e l’interess medial es stat enorm. Bundant milli persunas han visità las differentas rapreschantaziuns da la giuventüna indigena a Plaz in Scuol Sot. Il grond success ha intimà da cuntinuar: «L’on passà vaina organisà il musical infra cuort temp e cun gronda naïvità», quinta l’inizianta Cinzia Regensburger. Quista jada ha ella chattà ün team d’organisaziun e la lavur ha pudü gnir professiunalisada ed impustüt eir scumpartida sün plüssas spadlas. Fingià in december es gnüda fundada la Società culturala Musical Scuol chi porta finalmaing eir il ris-ch finanzial. L’inviern passà ha ella lura tscherchà ils actuors, scrit il scenari pel musical ed arrandschà tuot las chanzuns. Sco cha Cinzia Regensburger quinta, es quista jada tuot ün pa plü grond: «Nus vain üna quarantina d’actuors, ballerins e musicants per gronda part da la regiun chi’s partecipeschan», quint’la. Ella ha il prüm tscherchà la glieud e scrit lura l’istorgia cullas rollas adattadas a mincha partecipant. Las rollas principalas giovan Cinzia Regensburger, chi stübigia musica al conservatori a Feldkirch, Simon Hänny da Sent, chi stübgia a la scoula da musical a Hamburg, Lucia Parolini da Scuol, chi stübgia scienzas da film a l’Università da Turich, sco eir Benjamin Bechtiger, oriund da Scuol e Noa Tristan Brütsch.

Fascinada da la musica dals ons 80

Per Cinzia Regensburger es il proget da musical üna buna variaziun al stüdi chi’s concentrescha plütost a la musica classica. Ch’ella saja adüna statta fascinada da la musica dals ons 1980 e cha la tscherna pel Musical a Scuol saja statta fich diffila. Cinzia Regensburger es persvasa, cha tuot la scena da quel temp cun tuot seis avantags e dischavantags tuorna ad esser actuala. «La giuventüna rebellescha darcheu ed eir il consüm da drogas es vieplü ün tema», quinta la giuvna musicista da 22 ons chi voul cun quist proget eir drivir ils ögls als Engiadinais bornats. Cha eir la pandemia dal coronavirus haja provochà, cha tscherts trends dals ons 1980 tuornan: la giuventüna va plü gugent a grillar illa natüra co visitar las discos, tuot quai chi’d es fat svess es cool, il movimaint da hippie fascinescha e la medicina alternativa es importanta. «Nus rebellain ed organisain svess la gronda parti», quint’la. Ch’ella nu voul però be tematisar las bellas robas, dimpersè eir il consüm da drogas. Impreschiunada dal film «Suot tschêl blau» dad Ivo Zen varà eir quist tema üna preschentscha importanta.

Inpromettan üna festa particulara

Avant s-chars duos mais han cumanzà las prouvas pel musical e l’eivna passada ha gnü lö ün lavuratori respectivamaing ün chomp intensiv cun tuot ils partecipants. «Nus vain lavurà fich bain ed i s’ha fuormada ün’amicizcha tuot speciala illa squadra», quinta la manadra dal proget cun grond plaschair. Ella brama il mumaint da la prüma rapreschantaziun ed ella es persvasa cha quai da üna festa tuot particulara. E la paschiun da mincha singul imprometta ün spectacul impreschiunant ed emoziunal. Speciala es tenor l’organisatura eir la culissa: Uschè han miss a disposiziun differentas persunas da tuot la regiun üna vainchina dad autos oldtimers dals ons 80 chi fuorman ün rinch respectivamaing ün’arena da festa. Ella invida a minchün da tour part a la parti musicala e da giodair il mumaint.

Ils organisatuors racumandan dal rest da resguardar las reglas da pandemia e giavüschan da tgnair aint las trais masüras da G: vaccinar, guarir, testar. Causa chi das-chan tour part a mincha rapreschantaziun maximalmaing 500 persunas nun es il certificat obligatori.

Las rapreschantaziuns dal Musical a Scuol han lö da gövgia fin sonda, ils 29 fin 31 lügl, adüna la saira las 21.00 sülla plazza da parcar da las Pendicularas Scuol. La chascha es averta a partir da las 19.00. Üna rapreschantaziun implü ha lö la sonda ils 31 lügl a las 16.30. La prouva generala ha lö in marcurdi, ils 28 lügl a las 16.30.

Daplü infuormaziuns e tickets daja sün www.cinzia.info

Text e video: Nicolo Bass

Fotografias: Marco Cadonau