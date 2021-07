Am 1. August begeht die Schweiz ihren Nationalfeiertag. Wo und wann in Südbünden die Feiern stattfinden, steht in der Zeitungsausgabe vom 27. Juli. Zudem wird die Leserschaft daran erinnert, dass noch genug Zeit bleibt fürs Einüben des Schweizer Psalms.

Foto: Lupo/pixelio.de