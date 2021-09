In gövgia saira es s’ha drivida l’exposiziun ambulanta «Rumantsch è…» illa Chasa dals chantuns a Berna. Il motto da quella es «Semna era ti lingua!». L’iniziativa per la pitschn’exposiziun es gnüda da cusglier guvernativ Christian Rathgeb. Quel ha in mincha cas fingià tut a cour il motto.