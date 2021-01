Loipen auf Champfèrersee offen

Weiter teilt Loipen Engadin mit, dass am kommenden Samstag die Loipen von S-chanf über Pontresina bis Stazerwald/St. Moritz aufgrund der La Diagonela zwischen 8.00 und 12.00 Uhr nur eingeschränkt befahrbar sind. Es muss auf diesen Loipen mit Behinderungen und Wartezeiten gerechnet werden. Die Loipe ab Bahnhof Pontresina ins Val Roseg (Nr. 70) ist ausserdem an diesem Tag zwischen 9.30 und ca. 10.30 Uhr geschlossen. «Den Teilnehmern der La Diagonela muss in jedem Fall Vortritt gewährleistet werden», heisst es.

Autor: pd

Foto: www.swiss-image.ch/Andy Mettler