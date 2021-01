Ün oter sguard sül Rom in Val Müstair

Il Rom in Val Müstair es ün dals unics flüms chi nu vain nüzzià per prodüer forz’electrica. Cha quai saja be üna vardà, pretenda «l’idrauliker» Thomas Pitsch. Per seis novantavel anniversari ha el publichà ün cudaschet cun sia vista persunala sün l’importanza culturala da l’aua dal Rom.