«Normal nu vaina plü»

Sia gronda paschiun es l’astrologia. Silvia Ammann pendulescha tanter Uerikon e Scuol. Avant desch ons es ella rivada la prüma jada in Engiadina Bassa e d’eira fascinada da la cuntrada sco eir da l’idiom vallader. Daspö là as inscuntra suvent a Silvia Ammann a Scuol, intant ha’la imprais rumantsch.

FMR: Ingio es Ella plüchöntsch da chasa?

Silvia Ammann: Mias ragischs e meis dachasa sun giò la Bassa, ad Uerikon pro Stäfa. Qua n’haja daplüs cuntschaints e paraints.

Seis seguond domicil es a Scuol.

Schi, avant quatter ons n’haja cumprà a Scuol ün’abitaziun. Per regla sun eu ün’eivna a Scuol ed ün’eivna ad Uerikon. Scuol es per mai ün lö ideal, bain ragiundschibel cul tren e cun üna vasta sporta per ir a chaminar tuot on.

Co ha’La imprais rumantsch?

Eu n’ha frequentà divers cuors intensivs da rumantsch a Scuol ed illa Val Müstair. Pel mumaint am partecipescha al cuors da litteratura e conversaziun a la Scoul’ota populara da Turich culla docenta Mevina Puorger e perseguitesch via zoom ils colloquis rumantschs. Plünavant taidl’eu regularmaing RTR e leg ils cudeschins dad OSL (Ouvra svizra da lectura per la giuventüna).

A chaschun dal sguard illas stailas d’avant ün on vaiva Ella manzunà chi detta ün on fich turbulent e cun müdadas. Quant surpraisa es Ella da tuot quai chi’d es capità?

Avant ün on as badaiva chi d’eira avantman ün’energia sco cuort avant üna guerra. Cha be ün virus mettess tuot nossa vita suotsura, quai nu vessa spettà. Las turbulenzas han rendü visibel las deblezzas dals differents pajais e lur structuras politicas. Lapro s’haja eir pudü constatar quant flaivel cha’l federalissem svizzer es. Quist on as cumanzaraja a sviluppar nouvas visiuns per adattar las structuras. Temas in quist connex saran tanter oter eir la globalisaziun e l’internet.

Cura vegna darcheu plü quiet?

Schner e favrer restan inavant turbulents. A partir da quista dumengia esa da far quint cun resistenza cunter las masüras da restricziuns. La glieud nun acceptarà plü uschè facilmaing ün ulteriur lockdown sco da prümavaira. Quist on nu cumainzan ingüns nouvs ciclus, l’on passà d’eiran qui divers. Davo ün on da müdamaints e rupturas segua ingon la realisaziun da nouvas structuras. Quist process dürarà bundant trais ons.

As normalisescha nossa vita ünsacura darcheu?

Uschè sco cha nus d’eiran adüsats nu dvainta il minchadi plü. Nus eschan gnüts confruntats cun temmas, culla mort e cun acziuns da solidarità. Ün tema important sarà l’adöver d’infuormaziuns. Da discuorrer darà inavant il coronavirus e tuot quai chi’d es gnü zoppantà i’l temp da la pandemia.

Cun che s’occupa Ella sper l’astrologia?

Eu fetsch minchadi meis exercizis da yoga. Pel mumaint absolva ün cuors da perfecziunamaint da yoga. Cur ch’eu sun giò la Bassa suna eir in meis atelier e’m dedichesch al disegnar. E lura fetscha, sün giavüsch, cussagliaziuns persunalas d’astrologia.

Intervista: fmr/afi