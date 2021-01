Tour spraisa pel früt dals früts

Che sfruntadezza dal schefredacter da quista gazetta da spermalar l’orandscha in si’ultima columna PS da sonda passada in quist möd. Cha l’orandscha saja la brümbla tanter ils früts, ha’l pretais. El muossa pac respet invers il früt dals früts. Perquai stögli quatras tour spraisa per l’orandscha: Che oter früt es nempe uschè cuntschaint, cha noms, firmas, cumüns, stadis, e dafatta culurs portan seis nom? L’importanza da quist früt da zitrus es enorma. Sün tuot il muond vegnan prodüttas raduond 79 milliuns tonnas orandschas e l’adöver es multifari. In fuorma liquida o in flettas, da mangiar üna bun’orandscha es bain üna buntà? Eu sun ün grond ami da quist früt e mang dürant ils mais fraids almain duos orandschas al di. Quai fa mincha jada plaschair cur cha’l Talianin passa cun seis bus giò da Bagnera e venda las orandschas frais-chas, chi pacs dis avant pendaivan amo vi da la bos-cha in Italia. Las föglias verdas chi pendan amo vi dals früts conferman la frais-chezza e qualità. Dal rest: che oter früt ha pro nus d’inviern ün uschè cuort viadi da transport? Scha quai nun es efficiaint e persistent? Ed il consüm d’orandschas es eir amo san e fingià be il consüm d’ün früt rinforza il sistem d’immun e sgüra üna buna part dal bsögn da vitamins da mincha di. Eu lavur uossa fingià bod 15 ons pro quista firma e n’ha mancà fin uossa – grazcha al consüm d’orandschas – be ün di causa malatia. Perquai am ris-cha eir da tour spraisa pels drets ed impustüt per l’image da las orandschas. Da pretender cha l’orandscha saja üna brümbla nun es güstifichà. Perquai am giavüschi simplamaing ün pa daplü respet per quist früt extraordinari.

Columna: Nicolo Bass