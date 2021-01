Freestyle-WM: Ampel fast auf grün

Die Chance, dass die Freestyle-WM 2025 im Engadin stattfindet, ist sehr gross. Der Internationale Skiverband hat dem russischen Verband die Kandidatur aberkannt. Damit steht St. Moritz in der Pole Position. Bis am 1. März können Bewerber ihre Kandidatur einreichen.

Eigentlich hätten die Weltmeisterschaften der Freestyler im Jahr 2025 in Russland stattfinden sollen. Doch daraus wird nun definitiv nichts, wie Recherchen der EP/PL zeigen. Der Internationale Skiverband (FIS) hatte den Russen aufgrund des Dopingskandals den Kandidatenstatus aberkannt. Gegen diesen Entscheid rekurrierte der russische Verband beim Sportgerichtshof in Lausanne. Erfolglos. Das Sportgericht wies den Rekurs ab. «Aufgrund dieses Entscheides wird Russland definitiv nicht Gastgeber der Freestyle-WM 2025 sein», bestätigt Jenny Wiedeke von der Kommunikationsabteilung der FIS auf Anfrage. Interessierten Bewerbern steht nun ein Zeitfenster bis 1. März offen, um eine Kandidatur anzumelden.

Und da steht St. Moritz, welches sein Interesse für die WM bereits 2018 kundgetan hatte, in der Poleposition. Das Kandidaturdossier ist bereit, die Finanzierung der Bewerbung ist gesichert, und andere Kandidaten sind bis jetzt nicht bekannt. An der Präsidentenkonferenz der Region Maloja Donnerstag, 28. Januar, soll über den aktuellen Stand des Projektes informiert werden.

