Bregaglia: Selbstunfall mit Motorrad

Am Samstagmittag, 2. Oktober, fuhr ein 39-jähriger Italiener mit seinem Motorrad von Castasegna in Richtung Maloja. Höhe Vicosoprano im Gebiet Nasciarina geriet das Motorrad auf einer Geraden über den rechten Strassenrand hinaus. Folglich kam das Motorrad zu Fall. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden wurden dabei der Motorradlenker sowie die 40-jährige italienische Sozia unbestimmt verletzt. Die Sozia wurde mit einer Ambulanz in das Spital Samedan und der Lenker mit der Rega nach Lugano überführt. Am Motorrad entstand Sachschaden. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände des Verkehrsunfalls ab.

Medienmitteilung Kantonspolizei Graubünden