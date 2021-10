Scuol desista dal dret da precumpra

Impustüt la dumonda a reguard il dret da precumpra chi düra vairamaing fin dal 2040 ha pisserà per discussiuns. Finalmaing han las votantas ed ils votants preschaints decis cleramaing cun 90 cunter 20 vuschs da desister dal dret da precumpra e da nu vulair impedir cun pegns il svilup e l'augmaint da la sporta e da l'infrastructura da l'Institut Otalpin Ftan.

In occasiun da la radunanza cumünala da lündeschdi saira es eir gnüda preschantada l'inziativa per l'introducziun dal princip da transparenza e la cuntraproposta da la suprastanza cumünala chi prevezza üna ledscha cumünala da transparenza. Il preschaints han deliberà l'iniziativa e la cuntraproposta a man da la votumaziun a l'urna dals 28 november. Illa votumaziun consultativa han vuschà in lündeschdi saira 59 persunas per l'iniziativa e 37 persunas per la cuntraproposta da la suprastanza. Uschè cha la radunanza cumünala propuona a man da la votumaziun da sustgnair l'iniziativa.

Text: Nicolo Bass