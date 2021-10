Pronta pels prossems decennis

Il Cumün da Zernez ha renovà quists ultims duos ons sia chasa da scoula per raduond desch milliuns francs. In dumengia passada sun gnüdas inauguradas las nouvas localitats.

Il stabilimaint da la scoula da Zernez d’eira gnü fabrichà i’ls ons 1970. Uossa es quel gnü isolà e sanà energeticamaing. Implü es gnüda modernisada l’intera tecnica interna. La chasa svess es gnüda sgürada cunter terratrembels e tuot ils locals sun uossa eir accessibels per persunas cun impedimaints.

Las differentas partiziuns da scoula da Zernez pon uossa eir profitar d’üna nouva cuschina ed impustüt d’ün nouv local da zambriar cun maschinas modernas.

Dasper la scoula existenta es gnü fabrichà ün annex da lain. Quel cuntegna ün’aula moderna per far concerts, arrandschamaints, sezzüdas ed oter plü. Dürant ils ultims duos ons sun gnüts investits raduond desch milliuns francs per realisar ed adattar l’edifizi a tuot ils bsögns d’üna scoula d’hozindi.

La chasa da scoula a Zernez d’eira gnüda fabrichada avant s-chars 50 ons. In quella instruischan hoz 26 magistras e magisters a vers 170 scolaras e scolars da Zernez, Susch, Lavin e Brail.

