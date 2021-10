Ün chapitel es a fin

Las premissas s’han müdadas: Intant cha’ls respunsabels da l’Institut Otalpin Ftan han gnü ils ultims ons grondas difficultats finanzialas per surviver e mantgnair la sporta, sun culla nouva possessura svanits tuot ils pissers. La Dulwich College International, chi posseda raduond duos terzs da las aczias da l’IOF, ha surtut tuot ils debits e garantischa üna gestiun sainza pissers ed ingio cha’ls respunsabels pon as concentrar sülla cumpetenza da dar scoula. Anzi, la nouva possessura voul dafatta investir, set milliuns i’ls prossems duos ons, in seguit lura var 20 milliuns in ulteriurs stabilimaints. L’avegnir da l’Institut Otalpin Ftan para garanti.

Il cumün da Scuol ha giovà üna rolla centrala ils ultims ons. Cun ün impraist da trais milliuns francs e blera culanza, ha la sporta pudü gnir salvada. Quist sustegn ed ingaschamaint es stat, insembel cun tuot l’agüd dad otras organisaziuns e societats, fich important per surmuntar las sfidas dals ultims ons. Però uschè important sco tuot il sustegn, esa eir da chattar il mumaint da laschar liber. La situaziun da l’Institut Otalpin Ftan s’ha intant müdada cumplettamaing. Intant cha dal 2015 possedaiva la regiun Engiadina Bassa amo bod 40 pertschient da las aczias, es il cumün da Scuol partecipà uossa amo cun quatter pertschient. Las votantas ed ils votants da Scuol han chattà ün bun mumaint per serrar quist chapitel e schoglier ils pegns, e na da metter pals illas roudas ed evitar l’avegnir internaziunal. Quai demuossa saninclet ed ün vast orizont. Per tour influenza daja nempe avuonda oters instrumaints politics chi pon evitar ün svilup cunter ils böts dal cumün.

Commentar: Nicolo Bass