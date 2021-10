Wer sich mit der Nutzung der Bündner Quellen auseinandersetzen will, kann jetzt auf ein Nachschlagewerk zurückgreifen, das die Historikerin Karin Fuchs verfasst hat. «Baden und Trinken in den Bergen. Heilquellen in Graubünden, 16. bis 19. Jahrhundert» gehört in jede Bündner (Privat-)Bibliothek.