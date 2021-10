Der CdH Engiadina gewinnt gegen den EHC Bassersdorf mit 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 1:0) nach Verlängerung. Dreimal können die Unterengadiner in diesem Spiel in Führung gehen, die Zürcher können immer wieder ausgleichen. Den entscheidenden Treffer zum Heimsieg erzielt Dario Schmidt in der Verlängerung.